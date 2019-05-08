العسيلي والسفير الياباني يتفقان على دعم مشاريع تنموية وإنتاجية وإنجاز مشروع أريحا الصناعية

رام الله - دنيا الوطناتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وسفير اليابانلدى دولة فلسطين تاكيشي أوكوبو على دعم مشاريع تنموية وإنتاجية تسهم تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتشجع المستثمرين على الاستثمار في منطقة اريحا الصناعية الزراعية.واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المدن والمناطق الصناعية علي شعث، مجالات التعاون المشترك في تنمية الصناعة الوطنية وتعظيم الصادرات الفلسطينية وتوظيف الطاقة المتجددة في مدخلاتالانتاج لما تشكله من أهمية في خفض تكاليف الأنتاج وتعزيز الأعتماد على الذات.وأكد الجانبان ضرورة الاسراع في تنفيذ اعمال المرحلة الثانية لمنطقة اريحا الصناعية الزراعية واستقطاب مزيد من الاستثمارات من خلال برنامج الحوافز الاستثمارية (JFAST) لافتا الى التنسيق المشترك لإحداث نقلة نوعية في اعمالتطوير منطقة اريحا الصناعية لما يشكله من اهمية خلق فرص واعدة.