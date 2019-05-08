وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الأردني سبل تعزيز التعاون

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس بمكتبه، اليوم، مع السفير الأردني لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي سبل تعزيز التعاون لدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.وناقش أبو مويس مع السفير تعزيز آفاق التعاون في عديد المجالات، أهمها أسس الاعتماد والجودة والتعاون في المجال المهني والتقني، وتعزيز التبادل الأكاديمي والطلابي بين الجانبين، وضرورة التركيز على أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.وفي هذا السياق، أكد أبو مويس أهمية ديمومة التعاون والتواصل بين مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني والأردني، وترجمة ذلك على الصعيد العملي.من جانبه، أكد السفير الأردني أهمية الشراكة والتعاون ودور بلاده قيادةً وحكومة وشعباً؛ الداعم لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني. وحضر اللقاء الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبّج، ومستشار الوزير أ. محمد الراميني.