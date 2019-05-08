اشتية يبحث مع ممثلة الدنمارك لدى فلسطين آخر التطورات السياسية

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع ممثلة الدنمارك لدى فلسطين نتاليا فينبر، اليوم الأربعاء، آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك.وثمّن اشتية دعم الدنمارك لحل الدولتين، ودعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، خاصة قطاع الحكم المحلي، إضافة الى استمرار تقديم الدعم لـ (أونروا)، ودعم القطاع الخاص، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.