دولي

إيران تُمهل الدول الغربية 60 يوماً

إيران تُمهل الدول الغربية 60 يوماً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أمهل الرئيس الإيراني حسن روحاني، الدول الموقعة على الاتفاق النووي، 60 يومًا للحفاظ على مصالح بلاده في الاتفاق النووي الإيراني، وإلّا فإن طهران ستشرع بزيادة مستوى اليورانيوم المخصّب.

وفي خطاب ألقاه، وبثّه التلفزيون الإيراني الرسمي، الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أمهل الرئيس الإيراني الأطراف الموقعة على الاتفاق شهرين، من أجل اتخاذ تدابير تحافظ على مصالح بلاده، وفق موقع (عرب 48).

وأشار إلى أن الأطراف الأخرى في الاتفاق لم تقدم على خطوات تحمي المكتسبات الإيرانية، في المرحلة التي تلت الانسحاب الأميركي.

وأوضح أن التزام بلاده بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المئة سينتهي في المهلة المذكورة، إن لم تتوصل طهران لنتيجة مع البلدان الموقعة على الاتفاق.

وبيّن أن إيران "أوقفت التزامها بتعهدين قطعتهما في الاتفاق النووي المبرم مع دول 5+1، بيع اليورانيوم المخصّب، وبيع المياه الثقيلة إلى الدول الأخرى".

وتابع: "إذا جلست الدول الأطراف في الاتفاق النووي إلى طاولة المفاوضات خلال 60 يوماً، وضمنوا مصالحنا القومية في بيع النفط، وقطاع البنوك، فحينها سنعود للوضع الذي نحن فيه اليوم".

ولفت إلى أنه بعث رسالة خطية إلى رؤساء الدول الخمس الأطراف في الاتفاق النووي (روسيا، والصين، وبريطانيا، فرنسا، وألمانيا).

وحول محتوى الرسالة قال روحاني: "قلت لهم بوضوح تام، إذا تم نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي، بحجة اتخاذنا هذه الخطوة، سيواجهون حملة حاسمة جداً".

وقال: "قلت لهم إننا انتظرنا لمدة عام بناء على توصيتكم، والتزمنا بتعهداتنا خلال هذه الفترة، واليوم أيضاً لا نريد الانسحاب من الاتفاق النووي، وليعلم الشعب الإيراني، وشعوب العالم أن اليوم ليس نهاية الاتفاق، واتصل بي أصدقاؤنا الأوروبيون مباشرة، وطلبوا مهلة، وكان ردنا إيجابياً لهم".

وأعرب روحاني عن أمله بأن تجري بلاده مع الدول الأطراف مباحثات بناءة خلال المدة المذكورة، وأن يتم التوصل إلى ما يرغبون إليه.

من جهة أخرى، دعا نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عرقجي، سفراء الدول الخمس إلى مقر وزارة الخارجية، وسلمهم رسالة روحاني الموجهة إلى رؤساء بلدانهم، بخصوص اعتزام طهران وقف بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.

وعقب ذلك وفي أكثر من مناسبة، أعلن مسؤولون من بقية الدول الموقعة على الاتفاق، عن التزامهم به، رغم انسحاب واشنطن وانتقادات ترامب.

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