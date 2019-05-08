رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة يكشف تفاصيل اجتماعه مع وزير الريادة والتمكين

رام الله - دنيا الوطنبحث الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة، مع وزير الريادة والتمكين، أسامة السعداوي، سبل تمكين الشباب والنهوض بالمشاريع الريادية بالابتكارات الوطنية، خلال المرحلة المقبلة في ظل المعيقات التي تواجهها، بفعل تواصل الحصار الإسرائيلي.جاء ذلك، خلال لقاء السعداوي مع علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال، ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية في قطاع غزة، ومجموعة من أصحاب المشاريع الريادية والابتكارات، في مقر الجمعية.وشدد الحايك على ضرورة حل المشكلات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال، والوصول لخطة وطنية للنهوض به، كوسيلة فعالة لإحياء وتنشيط الاقتصاد الفلسطيني.وأكد الحايك على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص في فلسطين؛ لوضع استراتيجية وطنية من شأنها أن تؤدي إلى دعم ريادة الأعمال، وصولاً إلى تحقيق أهداف اقتصادية واضحة المعالم، لعل أهمها خلق مزيد من فرص العمل، وتقليل نسب البطالة.ولفت الحايك إلى استعداد الاتحاد العام للصناعات التام لدعم المشاريع والأفكار الريادية التي من شأنها خلق اقتصاد فلسطيني قوي، قادر على خلق استثمارات جديدة تحسن من حياة السكان وتدعم التنمية المستدامة في الوطن، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في تطوير اقتصاد الدولة المستقل بعيداً عن التبعية.من جهته، ثمن السعداوي، الدور المسؤول لجمعية رجال الأعمال، واتحاد الصناعات الفلسطينية في دعم وتمكين الشباب والمشاريع الريادية في ظل الأوضاع الخاصة، التي يعيشها قطاع غزة.ووعد السعداوي بالتنسيق مع رجال الأعمال، واتحاد الصناعات في وضع الخطة الاستراتيجية لعمل وتنظيم نشاطات الوزارة الداعمة للريادة والابتكار في فلسطين، خلال المرحلة المقبلة باعتبار أن الوزارة الأولى من نوعها في فلسطين.