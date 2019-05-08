شاهد: باعة بغزة يشتكون ضعف الحركة الشرائية في رمضان

ما انتهى التصعيد الاسرائيلي على غزة، والذي بدأ صباح السبت الماضي، حيث غابت حركة المواطنين في الأسواق، والتي من المفترض أن تكون مكتظة بهم، تجهيزاً وإستقبالاً لشهر رمضان المبارك، إلا أن الأوضاع الأمنية حالت دون ذلك، وبقيت الأسواق خالية من البائعة والمتسوقين، عكس ما كان في الأعوام الماضية.

خاص دنيا الوطنوبعد انتهاء التصعيد، وإعلان الفصائل عن وقف إطلاق النار، برعاية مصرية، وبإشراف أممي، عادت الحياة لطبيعتها، لكن تكبد التجار خسارة كبيرة، بعد أن غابت الحركة الشرائية، الأمر الذي دفعهم إلى خفض الأسعار، والاكتفاء بالربح القليل، كي يحظوا ببيعٍ أفضل، تعويضاً لخسارتهم.مراسل "دنيا الوطن" تجول في سوق الزاوية، أحد أشهر الأسواق التجارية المعروفة في قطاع غزة، والذي أُنشئ في العهد العثماني، وتعرف على حال التجار والمتسوقين، والذين مازالوا يخشون من تجدد العدوان، وانعدام الحركة الشرائية.