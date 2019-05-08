قطر الخيرية: تفاجأنا بزجّنا في إعلان حول مساعدات نقدية للفقراء بقطاع غزة





جاء ذلك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، حيث أعرب عن تفاجئه من هذا الإعلان، الذي تم فيه زج اسم قطر الخيرية.





وقال مكتب مؤسسة قطرة الخيرية: "لاتزال تحرص قطر الخيرية على تريسخ وتعزيز رسالتها في المجتمع الفلسطيني، ألا وهي دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، وفقاً لمبادئ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، بالتعاون مع شركاء التنمية والعمل الإنساني، وتسعى جاهدة أن تكون يد عون تُمد لكافة الفئات المحتاجة".



وتابع "غير أننا تفاجأنا اليوم بإعلان تم فيه زج اسم قطر الخيرية، يروج لفتح باب التسجيل للحصول على مساعدات نقدية للأسر الفقيرة في قطاع غزة".



وأضاف: "انطلاقاً من مفهوم الشفافية في التعامل مع جمهور الجمعية، فإن قطر الخيرية تنفي نفياً قاطعاً أن تكون أعلنت عن تنفيذ مشروع مساعدات للأسر الفقيرة، وتهيب بالأسر الفقيرة في قطاع غزة، بعدم التعامل مع الإعلان المضلل أو إرسال بياناتهم الشخصية إلى صفحة التسجيل الواردة فيه".



وأكد أنه بناءً عليه، فإننا نخلي مسؤولياتنا عن هذا الإعلان الرائج عبر بعض وسائل الإعلام، وكذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا (الواتساب) والذي يستغل فيه الحاجة الماسة للأسر المحتاجة، لأجل غايات مشكك في مصداقيتها.



وتابع: في الوقت الذي نؤكد فيه على متانة العلاقة التي تجمعنا بوسائل الإعلام المحلية، فإننا نشدد على ضرورة أن تتوخى هي ومنصات التواصل الاجتماعي مزيداً من الدقة في النقل.

رام الله - دنيا الوطننفى مكتب مؤسسة قطر الخيرية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، علمه بأي إعلان نسب له، يروج فيه بفتح باب التسجيل للحصول على مساعدات نقدية للأسر الفقيرة في القطاع.