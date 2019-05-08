عربي

"شهادة الفقر" تُثير غضب الجزائريين

"شهادة الفقر" تُثير غضب الجزائريين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت بلدية بجاية (ولاية بجابة شرق الجزائر العاصمة) المواطنين المعوزين على استخراج شهادة الفقر من البلدية، حتى تثبت أحقية المستفيد من قفة رمضان (مساعدات رمضانية، تعطى للمحتاجين) تحولت هذه السنة إلى منحة مالية.

ولاقى هذا القرار تذمراً واسعاً وسخطاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين، الذين اعتبروا أن الأمر إهانة وإذلال في حق المعوزين، وفق ما أوردت (العربية نت).

وتستخرج هذه الشهادة من مصلحة الحالة المدنية بعد التحقيق في أمر المعني، وتستعمل في إطار ما هو قانوني فقط، بغرض الحصول على مساعدة، ومعروف أن البلديات أُوكلت لها مهمة منح المساعدات للمعوزين في شهر رمضان، متمثلة في مبلغ مالي مقدر بستة آلاف دينار جزائري، عوض تقديم قفة رمضان كما كان معمولاً به في السابق التي كانت تحتوي على مواد غدائية أساسية.

واعتبر جزائريون أن الإعانات التي تقدمها الدولة لصالح الأسر المعوزة، أضحت إھانة أكثر من الفضائح والاختلاسات التي شهدها ملف قفة رمضان على مدار سنوات.

الشھادة التي طلبت الإدارات لدى بعض البلديات، من الجزائريین ملفاً لاستخراجھا يتعلق ببطاقة الإقامة، شھادة طبیة، نسخة من جدول الضرائب، تصريح عدم العمل، شھادة عدم التسجیل في الضمان الاجتماعي، اعتبرھا الجزائريون إھانة لھم في الوقت الذي انتفضوا فیه من أجل العدالة في توزيع الثروة ومحاربة نھب المال العام.

يذكر أن الحكومة الجزائرية، أعلنت سنة 2017 عن مراجعة سیاسة الدعم الاجتماعي، وتم تنصیب لجنة وزارة مشكلة من وزارات المالیة، التضامن، الداخلیة، الصحة، العمل والشؤون الدينیة، من أجل إعداد حصیلة دقیقة حول الأسر التي تحتاج ھذا الدعم، ولم تتوصل ھذه اللجنة إلى طريقة تسلیم الإعانات للجزائريین مع حفظ كرامتھم.


أخبار ذات صلة

الشهر المقبل.. نتنياهو سيضع حجر أساس مستوطنة &#34;دونالد ترامب&#34; بالجولان

الشهر المقبل.. نتنياهو سيضع حجر أساس مستوطنة "دونالد ترامب" بالجولان

قصر زوجة صدام حسين يشعل خلافا عشائريا

قصر زوجة صدام حسين يشعل خلافا عشائريا

الخطوط الجوية السعودية تعتذر.. وترد على الشائعات

الخطوط الجوية السعودية تعتذر.. وترد على الشائعات

الحكومة الأردنية تُقدم استقالتها تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

الحكومة الأردنية تُقدم استقالتها تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

فيديو: مسؤول عراقي يكشف سبب مصافحته للملك سلمان ولماذا فتحت له أبواب الكعبة

فيديو: مسؤول عراقي يكشف سبب مصافحته للملك سلمان ولماذا فتحت له أبواب الكعبة

السعودية للقطريين: يمكنكم تأدية العمرة

السعودية للقطريين: يمكنكم تأدية العمرة

شقيق بوتفليقة يواجه الإعدام

شقيق بوتفليقة يواجه الإعدام

أمير سعودي يدعو إلى مقاطعة المنتجات التركية

أمير سعودي يدعو إلى مقاطعة المنتجات التركية

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

الرئيس يُعزي نظيره الروسي بضحايا الطائرة المنكوبة

الرئيس يُعزي نظيره الروسي بضحايا الطائرة المنكوبة

2457 انتهاكا للاحتلال في الضفة والقدس خلال نيسان المنصرم

2457 انتهاكا للاحتلال في الضفة والقدس خلال نيسان المنصرم

الخارجية تُطالب بتظاهرة دولية لحماية حل الدولتين في مواجهة (صفقة القرن)

الخارجية تُطالب بتظاهرة دولية لحماية حل الدولتين في مواجهة (صفقة القرن)

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

وزير الاتصالات والسفير الأردني يبحثان التعاون في البريد والمعلوماتية

وزير الاتصالات والسفير الأردني يبحثان التعاون في البريد والمعلوماتية

مستشفى العيون يُجرى (848) عملية جراحية خلال الربع الأول من العام الجارى

مستشفى العيون يُجرى (848) عملية جراحية خلال الربع الأول من العام الجارى

حنا: نُطالب برفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة

حنا: نُطالب برفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة

مركز القدس: 467 انتهاكاً ارتكبه جيش الاحتلال ومستوطنوه خلال نيسان

مركز القدس: 467 انتهاكاً ارتكبه جيش الاحتلال ومستوطنوه خلال نيسان

منوعات

كشفت حقيقة زواجها من مدحت صالح.. سمية الخشاب: &#34;احلويت&#34; بعد الطلاق

كشفت حقيقة زواجها من مدحت صالح.. سمية الخشاب: "احلويت" بعد الطلاق

ماذا قالت غادة عبدالرازق عن الفيديو الفاضح.. وأزمة فستان رانيا يوسف؟

ماذا قالت غادة عبدالرازق عن الفيديو الفاضح.. وأزمة فستان رانيا يوسف؟

رضا عبدالعال يفقد الوعي بسبب مقلب رامز جلال

رضا عبدالعال يفقد الوعي بسبب مقلب رامز جلال

نجوى فؤاد تظهر بالحجاب والعباءة

نجوى فؤاد تظهر بالحجاب والعباءة

تامر حسني يكشف مرض هذا الفنان الذي اكتأب بسبب إيناس الدغيدي

تامر حسني يكشف مرض هذا الفنان الذي اكتأب بسبب إيناس الدغيدي

شاهد رد ابن الوليد بن طلال عندما سأله المذيع هل هذا رقم والدك؟

شاهد رد ابن الوليد بن طلال عندما سأله المذيع هل هذا رقم والدك؟

تشييع جنازة محسنة توفيق وسط غياب نجوم الفن

تشييع جنازة محسنة توفيق وسط غياب نجوم الفن

لأول مرة في دراما رمضان.. ترجمة مسلسل &#34;زلزال&#34; بلغة الإشارة‎

لأول مرة في دراما رمضان.. ترجمة مسلسل "زلزال" بلغة الإشارة‎

أول ظهور لشريف مدكور بعد استئصال &#34;سرطان القولون&#34;

أول ظهور لشريف مدكور بعد استئصال "سرطان القولون"

لو مرضت أحلام.. هل تتبرع لها شمس بأعضائها؟

لو مرضت أحلام.. هل تتبرع لها شمس بأعضائها؟

عربي

&#34;شهادة الفقر&#34; تُثير غضب الجزائريين

"شهادة الفقر" تُثير غضب الجزائريين

قصر زوجة صدام حسين يشعل خلافا عشائريا

قصر زوجة صدام حسين يشعل خلافا عشائريا

الخطوط الجوية السعودية تعتذر.. وترد على الشائعات

الخطوط الجوية السعودية تعتذر.. وترد على الشائعات

الحكومة الأردنية تُقدم استقالتها تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

الحكومة الأردنية تُقدم استقالتها تمهيداً لإجراء تعديل وزاري