نتنياهو يُجدد: الحملة العسكرية ضد قطاع غزة "لم تنته بعد"

رام الله - دنيا الوطنجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تأكيده بأن الحملة العسكرية ضد قطاع غزة "لم تنته بعد".وأضاف في تصريحات نقلها موقع (والا) الإسرائيلي: "أقول مرة أخرى: نحن نتصرف بحكمة، وسنواصل العمل بحزم ضد المنظمات في غزة؛ لضمان أمن إسرائيل"، وفق تعبيره.واستشهد 27 فلسطينياً وأصيب المئات، فيما قتل أربعة إسرائيليين، في تصعيد عسكري، شهده قطاع غزة مساء السبت الماضي، واستمر حتى فجر الاثنين، بين فصائل المقاومة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي.