قيادي فلسطيني: الأموال القطرية "سُحت فاجتنبوه"

انتقد عضو المجلس المركزي الفلسطيني، مسؤول فرع جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة، محمود الزق، الدعم القطري للفلسطينيين والأموال القطرية المقدمة لهم.





وقال الزق، في منشور له عبر (فيسبوك): "الأموال القطرية سُحت فاجتنبوه".





وتساءل في منشور آخر حول التطبيع: "قطر عضو أصيل في حلف المقاومة؟ ورائدة في التطبيع الخياني مع اسرائيل، عقل يا ناس؟"، وفق تعبيره.







يذكر، أن قطر قدمت 480 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لدعم الضفة الغربية وقطاع غزة، نصفها بمثابة قرض مسترد بعد انتهاء أزمة أموال المقاصة.



رام الله - دنيا الوطن