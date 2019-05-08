طالبان تعلن مسؤوليتها عن هجوم في كابول خلف عشرات الجرحى

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الافغانية أن قواتها الخاصة خاضت معركة مسلحة ضد مسلحين اقتحموا مكاتب إحدى المنظمات غير الحكومية في العاصمة كابول.وتفيد تقارير وفق (بي بي سي) أن سيارة مفخخة انفجرت قبل دخول المسلحين المتمردين المبنى الذي يقع بالقرب من مكتب المدعي العام ومجمع الأمم المتحدة.وقالت الشرطة إنها أنقذت أكثر من مائة وخمسين شخصًا. وأكد متحدث باسم وزارة الصحة نقل تسعة جرحى إلى المستشفى.وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم. الذي يأتي بعد ثلاثة أسابيع من حادث اقتحام مسلحين لمبنى حكومي آخر في كابول، أسفر عن مقتل العشرات.