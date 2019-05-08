بعد مباحثات مع المسؤولين المصريين.. وفد حماس برئاسة السنوار يعود للقطاع اليوم

خاص دنيا الوطنمن المقرر، أن يعود وفد من حركة حماس، برئاسة رئيس الحركة بغزة، يحيى السنوار، إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء، بعد زيارة قصيرة للقاهرة، استمرت عدة أيام، وفق ما أفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن".وكان الوفد، قد وصل إلى القاهرة، الخميس الماضي، وأجرى مباحثات مع المسؤولين المصريين، وذلك بالتزامن مع وصول وفد من حركة الجهاد الإسلامي، برئاسة الأمين العام زياد النخالة إلى القاهرة أيضاً.وأجرى الوفدان مباحثات مع مسؤولي المخابرات المصرية، حول التفاهمات التي ترعاها القاهرة، بهدف تخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع.وتزامن وجود الوفدين في مصر مع تصعيد عسكري شهده قطاع غزة، مساء السبت الماضي، واستمر حتى فجر الاثنين، بين فصائل المقاومة والجيش الإسرائيلي، استشهد خلاله 27 فلسطينياً وأصيب المئات، فيما قتل أربعة إسرائيليين.