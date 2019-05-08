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الشهر المقبل.. نتنياهو سيضع حجر أساس مستوطنة "دونالد ترامب" بالجولان

الشهر المقبل.. نتنياهو سيضع حجر أساس مستوطنة "دونالد ترامب" بالجولان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت مجلة (ماكور ريشون) الإسرائيلية: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيضع حجر أساس بناء مستوطنة جديدة باسم دونالد ترامب، الرئيس الأميركي في الجولان المحتل، وذلك بداية أو منتصف الشهر المقبل.

وأوضحت المجلة، أن المستوطنة الجديدة، التي سيعلن عنها رسميًا نتنياهو بوضع حجر الأساس فيها، بحضور قيادة مستوطنات الجولان، ستسكنها 12 عائلة إسرائيلية في مرحلة أولى.

وأشار إلى أن المستوطنة ستبنى قرب مستوطنة (كيلع ألون) شمال الجولان.

ومنذ احتلال الجولان، أنشأت إسرائيل 29 مستوطنة، ما بين عامي 1967 و1977، ثم تم إنشاء 24 مستوطنة أخرى في غضون 42 عامًا.

وكان بنيامين نتنياهو، أعلن منذ أسابيع، أنه سيعلن بناء مستوطنة جديدة تحمل اسم ترامب، تقديرًا لموقفه وإعلانه بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

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