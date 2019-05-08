الرئيس يُعزي نظيره الروسي بضحايا الطائرة المنكوبة

رام الله - دنيا الوطنعزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بضحايا حادث احتراق الطائرة الروسية، الذي راح ضحيته عشرات الضحايا والمصابين.وعبر في برقيته، عن تضامن ووقوف شعبنا إلى جانب الشعب الروسي الصديق في هذه الظروف الصعبة، راجياً للضحايا الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل.وكانت طائرة روسية، وعلى متنها 78 شخصاً، قد تعرضت لحريق وتحطمت في مطار شيريميتيفو بموسكو قبل يومين، ما أسفر عن مقتل 41 شخصاً، ونجاة 37 شخصاً.