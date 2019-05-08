شؤون فلسطينية

2457 انتهاكا للاحتلال في الضفة والقدس خلال نيسان المنصرم

2457 انتهاكا للاحتلال في الضفة والقدس خلال نيسان المنصرم
رام الله - دنيا الوطن
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، حيث بلغت خلال شهر نيسان/ أبريل المنصرم (2457) انتهاكاً، تنوعت بين قتل وإصابة واعتقال المواطنين، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين، وعمليات مداهمة واقتحام مناطق ومنازل، ومنع سفر، ومصادرة العديد من الممتلكات، وتدنيس مقدسات.

وحسب تقرير أعدته الدائرة الإعلامية لحركة حماس بالضفة، فإن أبرز الانتهاكات الإسرائيلية، تمثلت في استشهاد (5) مواطنين فلسطينيين، بينهم الأسير عمر يونس (20 عاماً) والذي ارتقى متأثراً بإصابته الحرجة قرب مفترق زعترة في سلفيت، وذلك بعد احتجازه مدة أسبوع لدى الاحتلال.

وأفاد التقرير، أن مجمل عدد الإصابات، جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه خلال الشهر المنصرم بلغ (88) إصابة، فيما توزعت الإصابات داخل مدن الضفة، حيث كان أبرزها في نابلس بواقع (27) إصابة، ثم القدس بواقع (14)، تلاها رام الله بواقع (13) إصابة، وفي الخليل (11) إصابة، ثم في قلقيلية (11) إصابة، وأصيب (12) مواطناً في كل من جنين وبيت لحم وسلفيت وطولكرم وطوباس.

وأوضح التقرير، أن شهر الماضي شهد اعتقال (405) مواطنين من كافة مدن الضفة، كان أبرزها في القدس بواقع (101) معتقل، ثم الخليل ورام الله بواقع (51،54) لكل منهما على التوالي، تلاهما (49) معتقلاً من بيت لحم، ثم نابلس بواقع (39) معتقلاً، وفي جنين اعتقل (34) مواطناً، ثم قلقيلية بواقع (29) معتقلاً، وفي كل من سلفيت وطولكرم وأريحا وطوباس، كان عدد المعتقلين (48) معتقلاً.

وشهدت مناطق الضفة والقدس (531) عملية اقتحام لمدنها المختلفة، تخللها مداهمة (223) منزلاً، كما أقامت قوات الاحتلال عدد (453) حاجزاً ثابتاً ومؤقتاً، ما تسبب في التضييق على حركة المواطنين، وتنقلهم بين مدن الضفة.

ووفق إحصائية الدائرة الإعلامية لحماس، فقد تخلل شهر نيسان/ أبريل المنصرم، تصاعد في عمليات هدم منازل المواطنين، والتي بلغ مجملها (18) منزلاً، شملت استمرار الاحتلال في سياسة العقاب الجماعي بحق الأهالي عبر هدمها لمنزل الشهيد صالح البرغوثي في بلدة كوبر برام الله، بالإضافة لتفجيرها منزل يعود لعائلة الشهيد عمر أبو ليلى في بلدة الزاوية بسلفيت.

وبلغ عدد المنازل التي هدمها الاحتلال في مدينة القدس وحدها (11) منزلاً بحجة البناء دون ترخيص، فيما هدمت (3) منازل في الخليل، ومنزلين في كل من بيت لحم وطولكرم.

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