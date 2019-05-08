ليبرمان: الجيش الإسرائيلي يمتلك كل الأدوات والقدرات لـ "هزيمة غزة"

رام الله - دنيا الوطنقال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان: إن إسرائيل لا تزال تواجه تهديدات أمنية من الجنوب والشمال.وأضاف في تصريحات نقلها موقع (مفزاك لايف): إن الجيش الإسرائيلي هو جيش قوي ومدرب على أعلى مستوى، ويستطيع تدفيع ثمن باهظ لأي طرف يحاول إلحاق الأذى بنا"،وتابع وزير الجيش الإسرائيلي السابق: "يجب أن ينتهي عصر الاحتواء، يجب أن ننتقل إلى سياسة اتخاذ القرار، الجيش الإسرائيلي يمتلك كل الأدوات والقدرات لهزيمة إرهاب غزة، الجيش والحكومة يمتلكون القرار لذلك، كما قال.واستشهد 27 فلسطينياً وأصيب المئات، فيما قتل أربعة إسرائيليين، في تصعيد عسكري، شهده قطاع غزة مساء السبت الماضي، واستمر حتى فجر الاثنين، بين فصائل المقاومة والجيش الإسرائيلي.