الهباش يُهاجم غرينبلات: يرى الأشياء في فلسطين بـ "عين عوراء"

رام الله - دنيا الوطنهاجم الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، بسبب موقفه المنحاز للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية والقدس أو في قطاع غزة.ووصف الهباش، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء، غرينبلات، بأنه يرى الأشياء في فلسطين بـ (عين عوراء)، بل ربما يتعمد ذلك حين يتحدث عن الصواريخ التي أطلقت من غزة، ولا يتحدث عن ولا يريد أن يرى الصواريخ الأمريكية المدمرة التي أطلقتها إسرائيل على غزة.وقال الهباش تعليقاً على تصريحات المبعوث الأمريكي غرينبلات: إن الأخير لا يريد أن يرى حجم الدمار الذي ألحقته الصواريخ الأمريكية الصنع، التي أطلقتها دولة الاحتلال على قطاع غزة، ولا المباني التي سوتها بالأرض، وتركت سكانها بلا مأوى، ولا الأطفال الرضع والنساء، الذين قتلتهم هذه الصواريخ، والتي لم يسلم منها حتى الأجنة في بطون أمهاتهم.وأضاف الهباش، أن المدعو غرينبلات، يقول إن أمن إسرائيل غير قابل للنقاش، بينما لا يأتي على أي ذكر للحقوق الفلسطينية، التي يبدو أنها تحتمل عنده، وعند رئيسه وإدارته حتى الإنكار التام، أو لا يراها على أقصى حد إلا من خلال صفقتهم المشؤومة، في إشارة إلى الأحاديث الأمريكية عما يسمى بـ (صفقة القرن).وأكد الهباش، أن الصفقة المزعومة، والتي تروج لها الإدارة الأمريكية عبر تسريبات هنا وهناك، قد دفنت قبل أن ترى النور، لأنها صفقة عرجاء لا تمت للحقيقة والتاريخ والدين بأي صلة، والتاريخ لن تغيره مهاترات وصفقات وإعلانات، والحقوق الفلسطينية ثابتة وراسخة، ولن تكون خاضعة لأي مساومة، مؤكداً أن صمود القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ومن خلفه كافة أبناء شعبنا الفلسطيني، بكل قواه، وطوائفه، هو الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها كافة المؤامرات، التي تستهدف قضيتنا وقدسنا وأقصانا، وفي مقدمتها (صفقة القرن).