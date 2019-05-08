فصائل المقاومة بغزة تُحذر الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الغدر والخيانة

وقالت: "الأذرع العسكرية في الغرفة المشتركة أثبتوا أن غزة ومقاومتها ليست لقمة سائغة، وأنها باتت نموذجًا للعمل المقاوم الموحد والذي يفرض قواعده على المحتل وأعوانه".

رام الله - دنيا الوطنحذرت فصائل المقاومة بغزة، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الغدر والخيانة، مشددة على أن "أيدينا على الزناد"، مؤكدة على ضرورة إلزام الاحتلال بما تم التفاهم عليه أخيرا بدون مماطلة أو تسويف.ودعت الفصائل في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، لإحياء ذكرى النكبة، والمشاركة في مسيرات العودة.من جهة أخرى، أكدت فصائل المقاومة، وقوفها بجانب الجمهورية الإسلامية في إيران، في مواجهة قوى الاستكبار المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية.وأكدت في ختام بيانها خلال المؤتمر، على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة، مطالبة إياها بتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا.