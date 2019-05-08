بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح، ليوم الخميس 9 أيار/ مايو 2019.وقالت الداخلية: إن الحافلات المراد سفرها، هي: "الحافلة الخامسة والحافلة السادسة حتى الرقم (79) من كشف (4/24)".ودعت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة (07:00) صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وشدّدت الداخلية على "إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله".