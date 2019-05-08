دولي

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية.

وجاء ذلك ردا على إعلان طهران إلغاء بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ووفق "رويترز" فقد كرر نتنياهو الموقف الإسرائيلي الثابت حيال إيران، إذ قال في خطاب بمناسبة يوم ذكرى إسرائيل "في هذا الصباح، في طريقي إلى هنا، سمعت أن إيران تنوي متابعة برنامجها النووي"، "لن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية. سنواصل قتال من يقتلوننا".

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