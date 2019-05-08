الخطوط الجوية السعودية تعتذر.. وترد على الشائعات

عكاظ).



وقالت الشركة: "إنها تسير خلال المواسم عددا كبيرا من الرحلات الإضافية للتجاوب مع زيادة الطلب، وقد تصادف سوء الأحوال الجوية مع بروز بعض الأعطال الفنية، مما أثر على بعض الرحلات وأدى إلى تأخرها ومن ثم تأخر الرحلات التي تليها حيث كان لزيادة عدد الرحلات تأثيرا ملموسا على زيادة عدد المتأثرين من التأخير".



كما أشارت إلى "أنه تم تفعيل غرفة الطوارئ لإعداد خطة للتعامل مع هذا الظرف، والعمل على إعادة الرحلات إلى وضعها الطبيعي، كما تم تشكيل فريق يعمل على مدار الساعة لتقييم ما حدث وتعويض الضيوف المتضررين من إلغاء أو تأخر بعض الرحلات حسب الأنظمة المعتمدة".



وأوضحت أنه: "لا صحة مطلقا لما تروجه بعض المعرفات المشبوهة في وسائل التواصل الاجتماعي من إشاعات حول الموضوع، مجددة اعتذارها لضيوفها".



على صعيد آخر، أصدر ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، فجر اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا جديدا يقضي بتعيين عبد الهادي بن أحمد المنصوري رئيسا جديدا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.





رام الله - دنيا الوطنأعربت الخطوط الجوية السعودية عن أسفها لعملائها عن ما حصل من تأخير للرحلات المجدولة خلال الأيام الماضية.وأكدت في بيان لها أمس الثلاثاء، أن ما حصل كان ظرفا استثنائيا يعود للأوضاع التشغيلية غير الاعتيادية التي أثرت على مسار بعض الرحلات خلال الأيام الماضية، بحسب (