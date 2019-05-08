وزير الاتصالات والسفير الأردني يبحثان التعاون في البريد والمعلوماتية

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور اسحق سدر، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في دولة فلسطين، محمد أبو وندي، في مكتبه أمس، وذلك لمناقشة سبل تعزيز وتطوير اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين في المجال البريدي.ورحب الدكتور سدر، بالسفير الأردني، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وفلسطين على مر التاريخ، مشيداً في مواقف المملكة في حماية المقدسات الإسلامية، وموقفها السياسي الرافض لكل الطروحات السياسية، التي لا تخدم القضية الفلسطينية.ووضع الدكتور سدر، السفير الأردني في صورة الوضع الراهن للبريد الفلسطني، والمشاكل التي يواجهها، خصوصاً البريد الوارد عبر جسر الملك حسين، والضغوط التي يتعرض لها من الجانب الإسرائيلي، وتنصله من كافة القرارات والاتفاقات الدولية المبرمة بين الجانبين، بما يخص إدخال البريد الفلسطيني.وتطرق الوزير لاتفاقية التعاون المشتركة في المجال البريدي، التي وقعت مع البريد الأردني عام 2011 من خلال تطوير التبادل المباشر عبر مكاتب التبادل البريدية، واستمرار التعاون بين البلدين، مثمناً في الوقت ذاته أهمية عقد الشراكات بين الجانبين وتبادل الخبرات، وتدريب طواقم البريد الفلسطينية؛ لتحقيق الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي.من جانبه، عبر السفير أبو وندي، عن سعادته لهذه الزيارة، مؤكداً عمق العلاقة وأواصر المحبة والأخوة بين الأردن وفلسطين، وحرص المملكة ملكاً وشعباً في الحفاظ على المصالح والمقدسات الفلسطينية، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، ودعمها بكافة المجالات.