مستشفى العيون يُجرى (848) عملية جراحية خلال الربع الأول من العام الجارى

رام الله - دنيا الوطنأظهر التقرير الاحصائى لمستشفى العيون، أن طواقمه الطبية كانت قد أجرت (848) عملية جراحية، منها (93) عملية ذات مهارة عليا، و(72) كبرى، و(221) متوسطة، إلى جانب (462) عملية صغرى، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.وسجل التقرير أكثر من (14 ألف) حالة، كانت قد ترددت على العيادة الخارجية للمستشفى؛ لتلقى الخدمة الصحية، فيما وصل عددهم في قسم الليزر (2188) مريضاً.وبين التقرير الربعى، أن أكثر من (20 ألف) مريض، استفادوا من خدمات قسم الحوادث والطوارئ، بينما بلغت حالات الدخول (866) حالة، أما الخروج فسجل (837) حالة.وعلى صعيد العيادة النهارية، فقد نوه التقرير إلى أن عدد العمليات التى أجريت في غرفة العمليات الصغرى (3328) عملية.هذا وبلغت نسبة انشغال الأسرة (43%) خلال الربع الأول من العام 2019.