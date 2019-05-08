حنا: نُطالب برفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة

جاءت كلمات المطران، لدى استقباله اليوم، وفداً من أبناء الرعية الأرثوذكسية في غزة، والذين يزورون مدينة القدس، مؤكداً أننا نلتفت إلى أهلنا في قطاع غزة، معربين عن تضامننا وتعاطفنا معهم في ظل ما تعرضوا له من عدوان غاشم، وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية والدمار الهائل، الذي حَلّ بالقطاع، أما الحصار الظالم فتداعياته كارثية على أهلنا هناك، الذين يعيشون في أوضاع تكاد تكون أسوأ من العالم الثالث.



وأوضح أننا نوجه نداءنا إلى كافة الأحرار من أبناء أمتنا العربية وشعوب العالم بضرورة أن يلتفتوا إلى غزة الجريحة ومعاناة أبنائها، كما معاناة كافة أبناء شعبنا الفلسطيني، وخاصة في مدينة القدس.



وقال لا يجوز الصمت أمام هذه الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، ولا يجوز القبول بتجويع شعبنا هناك، ناهيك عن الدمار والخراب الذي حل بغزة، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة.



وأكد حنا أن كنيستنا في قطاع غزة، ستبقى رمزاً من رموز الصمود والثبات والتمسك بالأرض، كما وستبقى كما كانت دوماً صرحاً ينادي بالمحبة والأخوة والوحدة الوطنية، وستبقى كنيسة القديس بورفيريوس التاريخية والأثرية، كما وسيبقى الحضور المسيحي في قطاع غزة حضوراً منحازاً لقضايا العدالة، ومدافعاً عن شعبنا الفلسطيني، فقد أصبح المسيحيون في غزة قلة في عددهم، ولكنهم ليسوا أقلية، وهم مكون أساسي من مكونات شعبنا الفلسطيني هناك.



وتابع: سيبقى أبناؤنا في قطاع غزة متشبثين بمحبتهم لوطنهم، فجرح غزة هو جرحهم، ومعاناة غزة هي معاناتهم، فكلنا ننتمي لشعب واحد، وسنبقى كذلك.



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم: إننا نطالب بإنهاء الحصار عن أهلنا في قطاع غزة، فلا يجوز أن يبقى القطاع محاصراً، هذا الحصار الذي جعل أكثر من مليوني شخص، يعيشون في أكبر سجن في العالم.