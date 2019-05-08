فيديو: المدرعات الروسية تُزاحم المدرعات الأمريكية في أوزبكستان



وتوجد عدة نسخ لسيارة (تايفون) وتم تسليح إحداها بصواريخ (كورنيت- أ إم) المضادة للطائرات.



رام الله - دنيا الوطنتضمنت فعاليات سباق الدبابات الذي نظمته وزارة دفاع جمهورية أوزبكستان، إقامة عرض عسكري.وشاركت في هذا العرض لأول مرة سيارات مدرعة روسية من طراز (تايفون- كا) وتدل أرقامها على أنها كانت قد دخلت الخدمة في جيش أوزبكستان.وكانت سيارة (Oshkosh M-ATV) الأمريكية تعد السيارة المدرعة الأساسية في جيش أوزبكستان حتى الآونة الأخيرة، واستوردت أوزبكستان أكثر من 300 سيارة من هذا الطراز.وذكرت صحيفة (روسيسكايا غازيتا) أن سيارة (تايفون- كا) التي تنتمي إلى عائلة سيارات (كاماز) أثبتت مواصفاتها الرائعة في ميدان القتال خلال الحرب ضد الإرهاب في سوريا.وتتمتع سيارة (كاماز-53949 تايفون- كا) بقدرتها على حماية ركابها، ويمكن أن يصل وزنها إلى 16 طناً، ويمكن أن تبلغ سرعتها أكثر من 105 كيلومترات في الساعة، وتتسع هذه السيارة لـ 10 مقاتلين.