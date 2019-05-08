آلاف المقاطعات تُخيّم على مسابقة الأغنية الأوروبية في "إسرائيل"

الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.



كما أكد 140 فناناً في رسالة نشرت على الإنترنت أن إسرائيل "تقتل بالرصاص الحي متظاهرين لمجرد التظاهر ضد إسرائيل". ويحتج الفنانون على تنظيم الحفل في "إسرائيل" التي تنكر حقوق الفلسطنيين، وتمنع عنهم الحرية".



أضاف الفنانون، أنه "كي يتمكن الفلسطينيون من التمتع بالحرية والعدل والمساواة في الحقوق، يجب ألا يجري العمل كالمعتاد مع الدولة التي تحرمهم حقوقهم الأساسية".



وفي بيان على موقعها الإلكتروني، قالت المؤسسة المانحة لجائزة جينسيس، نقلاً عن ممثل لبورتمان: إن "الأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة في "إسرائيل" أزعجتها بشدة ولا تشعر بالراحة للمشاركة في أي مناسبات عامة هناك".



وفي وقت سابق من العام الماضي، رفضت الممثلة الأمريكية من أصل إسرائيلي، ناتالي بورتمان، حضور حفل في "إسرائيل" لتسلم جائزة قيمتها مليون دولار بسبب الأحداث "المؤلمة" هناك.



رام الله - دنيا الوطنقالت (حملة التضامن مع فلسطين): إن 136 ألف شخص، وقعوا على عريضة تطالب بمقاطعة مسابقة (يوروفيجن 2019) المقامة في "إسرائيل" لهذا العام.ونتطلق الفعالية الفنية في إسرائيل يوم 14 أيار/ مايو الجاري، وسط دعوات واسعة للمقاطعة من فنانين ومنظمات مناهضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.وأضافت الحملة، أن عدداً من الشركات بدأت بالاستجابة، وسحب دعمها لهذه النسخة من المسابقة، مثل "اتحاد إذاعات أوروبا"، وفق (الخليج).وكانت فرقة (تاتس) الموسيقية البريطانية، قد أعلنت مقاطعة نسخة هذا العام من (يوروفيجن)، وقالت على صفحتها على (تويتر): "دُعينا للمشاركة في يوروفيجن لهذا العام، لكنه يقام في إسرائيل، وجوابنا هو لا".وبحسب الصحافة الغربية وقّع (171 فناناً ومنتجاً ومخرجاً سويدياً) رسالة أعلنوا فيها "مقاطعة المسابقة"، مؤكدين "أننا لن ندعم الأنشطة الثقافية التي تقام فيها، طالما أنها تنكر حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفلسطينيين".وتعدّ مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، التي ينظمها اتحاد البث الأوروبي منذ 1956، أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين، إذ يُقدر عدد مشاهديه بما بين 100- 600 مليون شخص حول العالم، ويحضرها نحو 50 ألف شخص من حول العالم.لكن المؤشرات في إسرائيل تفيد بأن سبعة آلاف سائح أجنبي فقط سيحضر المسابقة العالمية، في حين أعلن أكثر من 1000 فنان وشخصية مؤثرة حول العالم مقاطعة المسابقة بسبب الاعتداءات