الشرطة الأفغانية: انفجار قوي يَهزُّ وسط كابل وتوقعات بسقوط ضحايا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الأفغانية، أن انفجاراً قوياً هَزَّ وسط كابل، وتوقعات بسقوط ضحايا.وقال شهود عيان لـ (رويترز): إن انفجاراً كبيراً هزَّ العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تصاعد سحابة من الدخان والأتربة، إلا أنه لم يتضح بعد، ما إذا كان هناك أي قتلى أو جرحى.وبحسب (بي بي سي) البريطانية، فقد أفاد شهود عيان، أن مسلحين يهاجمون مقر النائب العام الأفغاني بالعاصمة كابول، واشتباكات بين قوات الأمن والمهاجمين.