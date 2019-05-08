مركز القدس: 467 انتهاكاً ارتكبه جيش الاحتلال ومستوطنوه خلال نيسان

رصد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، انتهاكات الاحتلال المتعددة ضد الفلسطينيين خلال نيسان/ أبريل المنصرم، والتي اشتملت على الحواجز الدائمة وما يتبعها من تقطيع أوصال مدن الضفة، والحواجز العسكرية الطيارة، واغلاق طرق رئيسية وحيوية وقرى، وهدم منشآت ومصادرة أراضٍ، وسرقة اموال خاصة، والعديد اللامتناهي من الانتهاكات، حيث وصل عددها 467 انتهاكاً.

وأشار فريق تحليل المركز، إلى أنّ سياسة الانتهاكات الإسرائيلية باتت سياسة ثابتة، حتى وإن لم يكن هناك دواعي أمنية وفق تقديرات الاحتلال، حيث أنّ نهج الاحتلال المدفوع من العقلية اليمينية، بات يرى في هذه السياسة اشباع لرغبات اليمين الحاكم، واليمين المتطرف الذي يشغل حالياً دائرة تأثير حتى من خارج الحكم، مثل مجموعات تدفيع الثمن الإرهابية.

والملفت للنظر، أنّ سياسة السرقات والسلب، باتت نهجاً متسارعاً وثابتاً في هذه السياسة، فقد شهد الشهر المنصرم ارتفاعاً بنسب كبيرة في عمليات السلب والسرقة، والتي ترافقت مع مصادرة مركبات لأسرى محررين على الحواجز التي ينصبها الاحتلال.

وطالب المركز المؤسسات الحقوقية والسلطة الفلسطينية، بضرورة أن تكون هذه المُعطيات محركاً لعرضها على جهات الاختصاص الدولية، لفضح إجراءات المحتل، حتى وإن لم يكن هناك حراك حقيقي في اتجاه انهاءها عالمياً في ظل مستوى النفاق الكبير لصالح الاحتلال.

حواجز الاحتلال الدائمة تسجل 26 انتهاكاً ضد الفلسطينيين في نيسان

يشير رصد المركز لهذا الجانب، الى وجود نحو 26 انتهاكاً على حواجز جيش الاحتلال العسكرية الدائمة والطيارة، في مختلف أنحاء غزة و الضفة بما فيها القدس المحتلة، والسفر خارج البلاد عبر معبر الكرامة ، والتي تعتبر انتهاك لحق التنقل الآمن والمكفول حقوقياً .





وتعمد الاحتلال بين الفينة والاخرى اغلاق الحواجز أمام حركة الفلسطينيين لإعاقتهم والتنغيص عليهم، وقطع أوصال وسط الضفة عن شمالها وجنوبها، ويخنق قطاع غزة، ويقيد السفر إلى الخارج بحجة المنع الأمني.

رام الله - دنيا الوطن