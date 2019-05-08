الاحتلال يمنع سفر سبعة مواطنين من معبر الكرامة أمس

رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سفر سبعة مواطنين من (معبر الكرامة) أمس الثلاثاء، بحجة المنع الأمني.وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها الأربعاء، أن 2828 مسافرًا، تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر.وأوضحت، أن عدد المغادرين بلغ 1747 مسافرًا، فيما بلغ عدد القادمين 1354 مسافرًا.ومن المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم الأربعاء من الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الخامسة مساءً، في كلا الاتجاهين.