الغارديان: بسبب فلسطيني الاستخبارات الأمريكية تُحذر النرويج من (تهديد سعودي)



وذكرت صحيفة (الغارديان) البريطانية، الثلاثاء، أن الأمن النرويجي، نقل إياد البغدادي، من منزله إلى مكان أكثر أمناً، في 25 نيسان/ أبريل المنصرم.



وقالت الصحيفة، إن ذلك جاء بعد حصول السلطات النرويجية، على معلومات من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، تفيد بوجود خطر يهدد حياة البغدادي، مصدره السعودية.



من جانبه، أكد البغدادي، في تغريدة على (تويتر)، أنه نُقل من بيته، من طرف شرطيين نرويجيين.



وأضاف، أن "الاستخبارات النرويجية تأخذ الموضوع على محمل الجد، وأنه لا يعرف ما تخططه السعودية له"، حسب تعبيره، موضحاً أنه يعاني من ضغوط كبيرة خلال الأسبوعين المنصرمين.



وأردف ساخرًا: "إذا لم يرغبوا في قتلي، فذلك يعني أنني لا أقوم بعملي".



يُذكر، أن الناشط الفلسطيني إياد البغدادي، اشتهر خلال ثورات الربيع العربي، بمساندته لشعوب المنطقة، قبل أن ترحله الإمارات، التي كان يقيم فيها، وتمنحه النرويج حق اللجوء في 2015.



ووفق تقارير إعلامية، يُعتقد أن السعودية، تسعى خلف البغدادي بسبب انتقاده المتكرر للسلطات في البلاد، خصوصاً بعد جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

رام الله - دنيا الوطننقلت السلطات النرويجية، ناشطاً فلسطينياً، يتمتع بحق اللجوء إلى مكان آمن، جراء تهديد على حياته، يعتقد أن مصدره سعودي، وفق صحيفة بريطانية.