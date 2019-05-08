حمد تبحث مع القنصل البريطاني سبل التعاون

رام الله - دنيا الوطنبحثت وزيرة شؤون المرأة، آمال حمد، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، مع القنصل البريطاني العام، فيليب هال والوفد المرافق، آليات تعزيز التعاون المشترك والعمل المستقبلي.حضر اللقاء، وكيل الوزارة بسام الخطيب، ومدير عام التخطيط والسياسات أمين عاصي، ومستشار الوزارة حنا نخلة.وأشادت حمد لدى استقبالها القنصل بدور مملكة بريطانيا تجاه شعبنا وحكومته؛ لتمكينها من الالتزام بواجباتها في ظل استمرار إجراءات الاحتلال العنصرية في التضييق والحصار على أبناء شعبنا.وأكدت حمد على أهمية التعاون مع الجهات الدولية، وتبادل الخبرات معها في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وقدمت لمحة عن عمل وزارة شؤون المرأة، وفيما يخص السياسات والقوانين التي تهدف لتعزيز المساواة، وتمكين النساء سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.وقالت: إن الوزارة عملت خلال الفترة السابقة على إعداد الخطط الاستراتيجية عبر القطاعية للنوع الاجتماعي 2017- 2022، ومناهضة العنف ضد النساء، وأنشأت العديد من اللجان الوطنية، وعملت على كثير من المحاور لتضمين قضايا النوع الاجتماعي في خطط الحكومة.بدوره، أعرب هال عن سعادته بهذا اللقاء المهم، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم والمساعدة والتسهيلات لاستمرار دعم قضايا المرأة، مشيراً إلى ضرورة استمرار عقد اللقاءات الثنائية بين الطرفين من أجل مناقشة كافة القضايا المستجدة، وتفعيل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.