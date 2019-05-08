مستوطنون يُعرقلون حركة المرور شمال رام الله

رام الله - دنيا الوطنعرقل المئات من المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حركة المواطنين وتنقلهم بين جنوب الضفة وشمالها، بعد توافد حشود كبيرة منهم على طريق عيون الحرامية شمال رام الله، فيما يسمى سابقاً "حاجز عيون الحرامية".وأفادت مصادر محلية، بأن طوابير طويلة من المركبات الفلسطينية اضطرت للانتظار وسط أزمة كبيرة، تسببت بها مركبات المستوطنين والجيش، فيما علقت أعلام إسرائيلية في المكان استعداداً للاحتفال السنوي بأحد أعياد الاحتلال.