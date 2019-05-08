رسالة من والدة الصحفي الشهيد ياسر مرتجى إلى المغنية (مادونا)

رام الله - دنيا الوطنوجهت السيدة (خيرية مرتجى) والدة الشهيد الصحفي (ياسر مرتجى)، الذي قتله جنود الاحتلال الإسرائيلي في احتجاجات يوم الأرض، خلال مسيرات العودة بتاريخ 6 نيسان/ أبريل 2018، أثناء تأديته لعمله الصحفي، رسالة إلى المغنية العالمية (مادونا) والتي ستغنّي في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) المزمع إقامته في تل أبيب بين 14 و18 أيّار/ مايو المقبل."من المؤكد أنك لا تعرفينني، ولكنك تعرفين ابني ياسر مرتجى، ولقد سمعت عنه حتماً في أحد الأخبار أو التقارير المصورة، وربما لم تصدقي الحكاية، فأنا حتى اليوم لا أصدقها! رغم مرور عام على وفاة ياسر أو على مقتله قِتلة شنيعة لا تعرف معنى الإنسانية أو قلب الأم.ابني كان مصوراً، يحلم بأن يُحلق بأحلامه بعيداً، كطائر، كان يحمل كاميرته ليوثق الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواطنين العزل في قطاع غزة.مرت كاميرته بثلاثة حروب، طحنت فيها إسرائيل غزة على مدار عشر سنوات، كان له السبق في تصوير الدمار، وانتشال الأطفال من تحت الأنقاض، وكان رفيقاً للموجوعين واليتامى، لشدة ما كان يحمل في قلبه من حنان وعطف.وفي عصر يوم الجمعة السادس من نيسان/ أبريل، كان ياسر كغيره من الصحفيين يحمل كاميرته ويرتدي درعه الواقي، وكانت إسرائيل تعلم تماماً بأنه مصور يقف هناك ليلتقط الصورة، ورغم ذلك أطلقت رصاصتها عليه بدون رحمه، رصاصة متفجرة، دخلت إلى جسده فهشمت العظام وفتت كل الأحلام في طريقها.هل سمعت يوماً عن الرصاص المتفجر، إنه رصاص محرم دولياً، يخترق الجسد، ويدور في الأحشاء ولا يخرج إلا بعد أن يتأكد من القتل، هكذا فعلت إسرائيل بابني.وسأخبرك عن ياسر، ابني الأكبر، الذي كان يحلم بأن يسافر إلى بلاد كثيره، ليعرض صوره في معارض العالم، كان يحلم بأن يكون رسولاً لغزة الحزينة، وقد ملأت أفلامه فضائيات مشهورة، حتى بعد موته.لك أن تتخيلي قبل أن تصلي إلى إسرائيل، كيف هو قلب أم رحل ابنها البكر رحيلاً مستعجلاً لأن إسرائيل أرادت أن تنهي حياته، تاركاً وراءه طفلاً رضيعاً وامرأة شابة كانت تحلم إلى جانبه، وبيتا بارداً يخلو من صوته وضحكته التي يعرفها أصدقاؤه تمام المعرفة.يجب أن تقرأي رسالتي هذه التي يرسلها قلب أم لأم مثلها، فأنت تعرفين معنى أن يكون لديك ولد، وكيف سيكون هو حلمك الذي تعيشين من أجله، وفرحتك التي تسعين لتحقيقها، ثم تقتل هذه الفرحة سريعاً.ياسر كان شاباً متواضعاً، سلمياً، أعزل، يحمل كاميرته لينقل للعالم الصورة الحقيقية لإسرائيل على حدود غزة، وهي تغتال أحلام الأطفال والشباب، لتقتل الصورة التي ينقلها ياسر، صورة لمطالبة الفلسطيني بحقه الذي سلبته إسرائيل.أجل قتلت إسرائيل ابني لتقتل الصورة، وابني ببساطة لم يكن يريد الموت، كان يبحث عن الحياة، يحب عمله، ويسعى إلى تربية ابنه، كان يحب وطنه، ولم يكن يريد أن يتركني.سيدة مادونا، هل تعلمين لماذا أكتب لك الآن، لأنك قررت أن تغني على مسرح القاتل، وتنادي بالحب والسلام في دولة لا تعرف المعنى الحقيقي للسلام، ولا تعرف إلا لغة القتل والحرب، فهل يمكن أن تعيد أغنياتك حق ابني في الحياة الذي سلبته إسرائيل؟