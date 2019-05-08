برمضان.. شخص يسرق مبلغاً من كنيسة في بيت لحم.. وهذا ما اشتراه





وبسماع أقواله من قبل ضباط المباحث، أفاد بقيامه بسرقة المبلغ وأنه سلم جزءاً كبيراً منه يقدر بـ 100 ألف شيكل لصديقه، والذي أحضرته المباحث هو الآخر، وبسؤاله عن المبلغ، أفاد بأنه سلمه لوالده ووالدته، وأعلمهما بأنه مسروق، ورغم ذلك قاما بدفعه كجزء من ثمن مركبة من نوع جيب، وقامت الشرطة بإحضارهما وأفادا باستلامهما المبلغ.



وأضاف ارزيقات، بأن المشتبه به، أفاد أيضاً بأنه قام بشراء (تراكترون) و7 دراجات نارية غير قانونية، وهواتف نقالة حديثه، ومشتريات أخرى، كما قام بتوزيع جزء من المبلغ على أقربائه.



وأضاف ارزيقات، بأن الشرطة ضبطت الجيب والدراجات والهواتف النقالة وجزءاً من المبلغ، وأوقفت المشتبه به الرئيسي وشقيقه وصديقه ووالده؛ لحين عرضهم على النيابة العامة.







رام الله- دنيا الوطنأقدم شخص على سرقة مبلغ مالي كبير من داخل كنيسة في بيت لحم، وقام بتسليم جزء كبير منه لصديقه لشراء مركبة حديثه له، بينما قام هو بشراء دراجات نارية غير قانونية، وهواتف نقالة، وملابس، وتوزيع جزء من المبلغ على أقاربه.وفي تفاصيل الجريمة، قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن الجريمة وقعت داخل الكنيسة المعمدانية الأولى في بيت لحم منذ عدة أيام، والشرطة علمت بها مساء أمس عندما حضر راعي الكنيسة لإدارة المباحث العامة بشرطة محافظة بيت لحم، وأبلغ عن تعرض الكنيسة لسرقة مبلغ مالي يقدر بـ (350) ألف شيكل، وتحركت قوة من المباحث العامة، وفريق الأدلة الجنائية للمكان، وباشرت بإجراءات المتابعة والبحث والتحري في الجريمة، والتي ادت للاشتباه بأحد العاملين في الكنيسة، وتم إحضاره لمديرية الشرطة.