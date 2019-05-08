الاحتلال يشرع بإقامة جدار خرساني شمال غزة

رام الله - دنيا الوطنقام جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بإقامة جدار خرساني مضاد للدروع، في منطقة (إيرز) شمال قطاع غزة.وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الاسرائيلية: إن جيش الاحتلال شرع بإقامة الجدار الخرساني المضاد للدروع في منطقة (إيرز) في أعقاب حادث إطلاق صاروخ موجه على مركبة تابعة للجيش خلال التصعيد الأخير مع قطاع غزة.وأوضحت القناة 13، أن الجدار الخرساني الجديد، سيكون بارتفاع حوالي 2 متر وطول 600 متر، ويستهدف المناطق المكشوفة على حدود قطاع غزة، بعد استهداف مركبة قبل يومين بصاروخ مضاد من قطاع غزة.