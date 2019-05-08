يمكث بمستشفى بالخليل.. سبعيني من غزة يحتاج إلى "مشد طبي" بعدما تقطعت به السُبُل





وأجرى أبو عبيد عملية جراحية أول أمس الإثنين، لكنه يحتاج بعدها إلى "مشد طبي" خاص يُكلف 500 شيكل، لكنه غير قادر على توفيرها.





تُناشد عائلته عبر "دنيا الوطن" أي يُوفر أهل الخير أو من يستطيع هذا "المشد"، لأنه لن يستطيع التحرك بدونه، ولن يقف على قدميه.





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رام الله - دنيا الوطنيمكث السيد جبر عبد الرحيم أبو عبيد (70 عاماً) من غزة، في مستشفى الميزان التخصصي للغضاريف في الخليل، وذلك بعدما حصل على تحويلة طبية للعلاج بسبب إصابته بكسر في الظهر وغضروف في الرقبة.