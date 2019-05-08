حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة بحدود 6 درجات مئوية





رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا وربيعيا لطيفا في ساعات النهار باردا نسبيا الى بارد في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.ويوم غد الخميس، يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا في ساعات النهار باردا نسبيا الى بارد في ساعات المساء والليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.ويكون الجو يوم الجمعة، غائما جزئيا وربيعيا لطيفا في ساعات النهار باردا نسبيا الى بارد في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.ويوم السبت المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.