مواجهات واغلاق طرق في نابلس

رام الله - دنيا الوطناندلعت فجر اليوم مواجهات عنيفة في قرية أوصرين جنوب نابلس فيما اطلق جنود قنابل الصوت بكثافة صوب منازل المواطنين.وفي السياق، اغلقت قوات الاحتلال ليلا بوابة مادما التي تربط بلدات وقرى جنوب نابلس ببعضها البعض.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اغلقت الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية عند مفترق قريتي جيت- صرة غرب مدينة نابلس، ما اضطر المواطنين إلى سلك طرق بديلة.