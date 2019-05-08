دغلس: قرار الاحتلال تحويل أراضي قرية يانون إلى محمية طبيعية "قرار تجميلي"

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: إن قرار تحويل أراضي قرية يانون جنوب نابلس إلى محمية طبيعية هو قرار تجميلي لمصادرة اراضي المواطنين تحت مسمى آخر.بدوره، قال راشد مرار رئيس مجلس قروي اليانون لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هذا القرار الاحتلالي جاء لتوسيع مستوطنة ايتمار.وأوضح دغلس أن الاحتلال نصب يافطات في القرية تؤكد مصادرة مئات الدونمات منها اضافة منع المواطنين من الدخول اليها.وقال دغلس ان اجتماعا سيعقد صباح يوم الاحد المقبل، للبحث بموضوع شق الشارع الالتفافي في منطقة حوارة بحضور محامي هيئة الجدار والاستيطان وبلديات القرى واهالي الاراضي لبحث الامور القانونية لتقديم الاعتراضات.