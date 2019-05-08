شؤون فلسطينية

حملة هدم إسرائيلية تطال منازل مواطنين في الضفة والقدس

حملة هدم إسرائيلية تطال منازل مواطنين في الضفة والقدس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال اجراءاتها العقابية بحق المواطنين بمصادرة اراضيهم والامعان في تهويدها حيث اقدمت على تنفيذ سلسلة من عمليات الهدم في حي ياصول في القدس وبلدة كوبر برام الله وقرية يانون في نابلس وقرية جبارة بطولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال شرعت بهدم بناية سكنية لعائلة القاق بعد هدمها منزلا ومخزنا يعودان للمواطن عز الدين برقان في حي وادي ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك؛ لإقامة حديقة تلموديه مكان الحي.

وأوضحت المصادر، أن عملية الهدم ما تزال متواصلة وكذلك التجريف، مشيرة إلى أن مواطنتين أصيبتا جراء الاعتداء عليها بالضرب من قبل قوات الاحتلال التي اقتحمت حي ياصول.

يذكر أن قوات الاحتلال تعتزم هدم اكثر من ستين منزلا ومنشأة في حي وادي ياصول بهدف اقامة حديقة للمستوطنين.

 بدوره، قال رئيس بلدية كوبر عزت بدوان: إن سياسة هدم المنازل التي تنتهجها اسرائيل لن تثني ابناء شعبنا عن الدفاع عن أرضه مشيرا إلى أن الاحتلال هدم أربعة منازل في البلدة خلال العامين الماضيين.

وفي طولكرم تواصل جرافات قوات الاحتلال الاسرائيلي هدم منزلين المواطنين في قرية جبارة جنوب طولكرم بحجة عدم الترخيص.

وأفادت مصادر في المدينة، بأن هذه الجرافات هدمت منزلين من اصل خمسة منازل مهددة بالهدم مشيرا أن قوات الاحتلال سلمت مواطنين إخطارات بهذا الشأن بحجة عدم الترخيص.

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