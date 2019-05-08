مليون أسير فلسطيني دخلوا السجون الإسرائيليلة منذ 1967

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أن مليون أسير، دخلوا معتقلات الاحتلال منذ العام 1967 و حتى اليوم.وأكد أن أسرى سجون الاحتلال خط أحمر لا يمكن تجاوزه وأن مساندتهم ودعمهم هو نتاج موقف عقائدي بالنسبة للشعب الفلسطيني وقيادته.وقال أبو بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن حكومة الاحتلال تستهدف من خلال سنها لقوانين اضافية تطال حق الاسرى كمنع الافراج المبكر او استخدام قضيتهم لصالح دعايتها الانتخابية وانتهاج سياسة التعذيب والتنكيل المستمرة داخل معتقلات الاحتلال، لتصنيف الأسرى بمجرمي حرب، بدلا من اسرى حرب.