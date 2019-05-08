سفير فلسطين في موسكو: روسيا رفضت صفقة القرن

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، رفض الجانب الروسي لصفقة القرن، واستمرار الرعاية الأمريكية "أحادية الجانب" لعملية السلام باعتبار تلك الرعاية لم تعد مُجدية ولم تحقق اي شيء على مدى عشرين عامًا.وقال نوفل: إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد خلال لقاءه وزير الخارجية رياض المالكي على رفض بلاده صفقة القرن والاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية وشدد على ضرورة تكاتف الجهود مع المجموعة العربية والاتحاد الاوربي للوصول الى رؤية دولية للسلام على غرار ما اعلنه الرئيس في مجلس الامن الدولي.وأكد سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل ان المجموعة العربية اكدت لموسكو موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية بعيدا عن المهاترات الاسرائيلية بتطبيع العلاقات.