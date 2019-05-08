شؤون فلسطينية

رأفت: نحذر من خطورة إقامة دويلة في غزة وتوسيعها بسيناء

رأفت: نحذر من خطورة إقامة دويلة في غزة وتوسيعها بسيناء
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
 اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، أن هدم جرافات الاحتلال لمنزل الشهيد صالح البرغوثي ومنشآت في القدس يأتي في سياق تنفيذ حكومة نتنياهو لعملية تهويد القدس المحتلة وتهجير مواطنيها واحلال المستوطنين، وتكريس الاحتلال والاستيطان الاستعماري على بقية الأراضي الفلسطينية.

 وشدد رأفت، على خطورة ما قاله ترامب في مؤتمر أمريكي يهودي عن نيةٍ لإقامة دويلة في غزة وتوسيعٍ لها في سيناء، فيما تكون أراضي الضفة خاضعة للسيطرة الاسرائيلية باعتبارها أراضي اسرائيل الكبرى حسب ادعائه.

 ولفت رأفت إلى المذكرة التي وُقّعت في الأيام القليلة الماضية من قبل رؤساء حكومات دولية سابقين ومسؤولي منظمات دولية وأرسلت لحكوماتهم لرفض ما تسمى صفقة القرن والتمسك بحل الدولتين واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، بحسب ما نقلت عنه إذاعة (صوت فلسطين).

وفي تعقيبه على نشر المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات صورة لخريطة محدثة اعتمدتها أمريكا رسميا، ويظهر فيها الجولان السوري المحتل ضمن السيادة الاسرائيلية، قال رأفت: إن دول العالم كافة لم تعترف بسيادة اسرائيل على الجولان في وقت أكدت فيه أوروبا بكل وضوح أنها لن تعترف بهذه السيادة على أراضٍ لمجرد أن واشنطن أعلنتها.

وحذر رأفت من أن أي اعلان يصدره ترامب بالسيادة الاسرائيلية على أي أراضٍ محتلة سيكون مدرجا ضمن خطته المرتقبة في وقت تتواصل فيه الاجراءات العملية لسلطات الاحتلال لتنفيذ بنود ما تسمى صفقة القرن على الأرض، في اشارة إلى ما صرح به غرينبلات بقوله: إن ضم المستوطنات وأراضي الضفة المحتلة لن يضر بالصفقة، الأمر الذي يعني سيطرة اسرائيلية على هذه الأراضي اضافة للأغوار مما يشير بشكل واضح إلى أن هذه المعطيات تحول دون اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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