شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تُشكل لجنة خاصة بالتحويلات الطبية

وزيرة الصحة تُشكل لجنة خاصة بالتحويلات الطبية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، عن تشكيل لجنة من الوزارة تتعلق بالتحويلات الطبية، بما في ذلك التحويلات الخارجية، وذلك لإيجاد حلول ملائمة وبديلة عن الخدمة الطبية في المشافي الاسرائيلية.

وقالت كيلة في حديث إذاعي: إنه تم ارسال وفد من وزارة الصحة إلى كل من مصر والأردن، في اطار البحث عن الخدمة الطبية في دول الجوار، كبديل للعلاج في اسرائيل، مشيرة إلى أنّ حوالي 1600 مواطن يستكملون العلاج في المشافي الاسرائيلية أو يتلقونه، منذ قرار وقف التحويلات لهذه المشافي في السادس والعشرين من آذار/ مارس الماضي.

 وأوضحت كيلة، أنه سيتم تنظيم ورش عمل؛ لتحديد الأولويات والامكانات لمعرفة إن كان هناك حاجة لاستقدام كفاءات طبية لتقديم كافة الخدمات المطلوبة، في هذا المجال؛ ليصار إلى توطين هذه الخدمة، وذلك ضمن رؤية الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.

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