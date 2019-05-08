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السعودية للقطريين: يمكنكم تأدية العمرة

السعودية للقطريين: يمكنكم تأدية العمرة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عبرت وزارة الحج والعمرة في السعودية، عن ترحيبها بجميع القطريين، الراغين في أداء مناسك العمرة، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم.

وقالت الوزارة إنه " أنه امتدادا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وانطلاقا من مبادئها الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، فإن المملكة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمعتمرين القطريين".

وأضافت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه "بإمكان المعتمرين القطريين الوصول إلى المملكة من خلال مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة".

كما رحبت الوزارة بالمقيمين في قطر، الراغبين في أداء مناسك العمرة، بعد تسجيل بياناتهم في بوابة "مقام"، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع الإلكتروني.

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