أمير سعودي يدعو إلى مقاطعة المنتجات التركية

رام الله - دنيا الوطندعا أمير سعودي، مواطني بلاده إلى مقاطعة المنتجات التركية.وكتب الأمير عبد الله بن سلطان آل سعود، في تغريدة، عبر حسابه بموقع (تويتر)، أنه كمواطن سعودي يقاطع كل منتج من تركيا، أو كتب عليه تركيا، أو حتى مر بجمارك تركيا.وأرفق الأمير في التغريدة مقطع فيديو، رجح البعض أنه "لأحد الأمراء البارزين في المملكة" داخل سيارة، حيث يقدم له أحدهم كوبا من القهوة، وعند سؤاله عن القهوة، قيل له إنها قهوة تركية فأعاد الكوب ولم يشربه.ولم يتضح متى صور الفيديو، غير أنه لقي تفاعلاً لافتاً من قبل السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.