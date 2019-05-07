الحريري: لبنان بَعيد عن الإفلاس

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، وجود فرصة للاتفاق على "موازنة واقعية"، مشيراً إلى أن "لبنان بَعيد عن الإفلاس".وقال الحريري في أعقاب اجتماعه مع رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري: "موقفنا والرئيس عون ورئيس مجلس النواب واحد، ونريد القيام بإصلاح لمصلحة جميع اللبنانيين"، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية اللبنانية.وأضاف الحريري، "هذا الموقف ليس موجهاً ضد قطاع محدد في البلد، لدينا فرصة ذهبية للاتفاق على موازنة واقعية.. لبنان بعيد عن الإفلاس، ونطلب من الإعلام عدم المشاركة بنشر الشائعات".وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أن "كل القطاعات ستساهم في الموازنة، ومن ضمنها القطاع المصرفي، وليس صحيحاً أن الإصلاحات هي لمصلحة (سيدر) بل لمصلحة اللبنانيين".وأوضح الحريري قائلاً: "لن نمس بذوي الدخل المحدود، وستلاحظون أن أكثر من 70%، مما يُحكى عنه في الشارع غير موجود في الموازنة، ونأمل الانتهاء من الموازنة في نهاية الأسبوع".وأضاف قائلاً: "وضعنا الاقتصادي متأزم، لكن كل الحلول بيدنا، وخلال الأيام المقبلة، لن تروا أي تسريبات متناقضة".