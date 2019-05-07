دولي

نذير الحرب ضد إيران.. أمريكا تُرسل طائرات "بي 52" إلى الشرق الأوسط

نذير الحرب ضد إيران.. أمريكا تُرسل طائرات "بي 52" إلى الشرق الأوسط
طائرات بي-52
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها سترسل عدة طائرات من طراز (بي- 52) العملاقة لردع أي هجوم إيراني محتمل، في خطوة اعتبرها الكثيرون، أنها مقدمة لمواجهة عسكرية، أو حرب في المنطقة.

وقال مصدر حكومي عراقي، وفق ما نقلت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية: إن مايك بومبيو، وصل إلى العاصمة بغداد في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً.

وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن هذا الانتشار تبرره "مؤشرات واضحة في الآونة الأخيرة، تشير إلى أن القوات الإيرانية وشركاءها، يعدون للقيام بهجوم محتمل على القوات الأميركية".

وكان مستشار الأمن القومي جون بولتون، أعلن الأحد الماضي، نشر حاملة طائرات ومجموعتها الجوية والبحرية في منطقة الخليج.

وأضاف بولتون، أنّ هذا الانتشار يبعث "رسالة واضحة لا لُبس فيها إلى النظام الإيراني: سنردّ بلا هوادة على أي هجوم ضدّ مصالح الولايات المتحدة أو حلفائنا".

يشار إلى أن قاذفات (بي- 52) ضخمة الحجم، تطير مسافات طويلة، وقادرة على حمل صواريخ كروز وسلاح ذري.

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