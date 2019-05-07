سرايا القدس: سيتم استهداف بيوت قادة الاحتلال وتدميرها في أي معركة مقبلة

رام الله - دنيا الوطنأكدت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن الاحتلال الإسرائيلي، سيتفاجأ في أي جولة عسكرية مقبلة.وقالت سرايا القدس، خلال حفل تأبين الشهيد فوزي عبد الحليم بوادي: سيتفاجأ الجميع بما في جعبة سرايا القدس، فالسرايا تمتلك الكثير الكثير لتفاجئ به حكومة نتنياهو.وأضافت، أنه سيتم استهداف بيوت قادة الاحتلال وتدميرها، حال أقدم الجيش الإسرائيلي، على ارتكاب أي حماقة بحق الشعب الفلسطيني.يتبع..