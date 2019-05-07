شؤون فلسطينية

سرايا القدس: سيتم استهداف بيوت قادة الاحتلال وتدميرها في أي معركة مقبلة

سرايا القدس: سيتم استهداف بيوت قادة الاحتلال وتدميرها في أي معركة مقبلة
سرايا القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن الاحتلال الإسرائيلي، سيتفاجأ في أي جولة عسكرية مقبلة.

وقالت سرايا القدس، خلال حفل تأبين الشهيد فوزي عبد الحليم بوادي: سيتفاجأ الجميع بما في جعبة سرايا القدس، فالسرايا تمتلك الكثير الكثير لتفاجئ به حكومة نتنياهو.

وأضافت، أنه سيتم استهداف بيوت قادة الاحتلال وتدميرها، حال أقدم الجيش الإسرائيلي، على ارتكاب أي حماقة بحق الشعب الفلسطيني.

يتبع..

أخبار ذات صلة

المرصد لحكومة اشتية: واردات الأعلاف لوحدها 2 مليار شيكل في ثلاث سنوات

المرصد لحكومة اشتية: واردات الأعلاف لوحدها 2 مليار شيكل في ثلاث سنوات

يُطلق 1400 شظية ومداه 160 كلم.. مواصفات صاروخ (بدر 3) الإيراني

يُطلق 1400 شظية ومداه 160 كلم.. مواصفات صاروخ (بدر 3) الإيراني

إعلام معبر (إيرز): المعبر سيكون مغلقاً غداً الثلاثاء والعمل عليه فقط للمرضى

إعلام معبر (إيرز): المعبر سيكون مغلقاً غداً الثلاثاء والعمل عليه فقط للمرضى

مجدلاني: تنفيذية المنظمة اتفقت على تنقية الأجواء الفلسطينية الداخلية

مجدلاني: تنفيذية المنظمة اتفقت على تنقية الأجواء الفلسطينية الداخلية

النخالة: كان يفصلنا ساعات قليلة لقصف تل أبيب والمعركة الأخيرة كانت مناورة بالذخيرة الحية

النخالة: كان يفصلنا ساعات قليلة لقصف تل أبيب والمعركة الأخيرة كانت مناورة بالذخيرة الحية

أبو ظريفة: الغرفة المشتركة والهيئة سيتدارسون شكل الرد على أي خرق للاحتلال بالمسيرات

أبو ظريفة: الغرفة المشتركة والهيئة سيتدارسون شكل الرد على أي خرق للاحتلال بالمسيرات

حماس: المقاومة رسمت خريطة عمل لمواجهة (صفقة القرن)

حماس: المقاومة رسمت خريطة عمل لمواجهة (صفقة القرن)

محكمة إسرائيلية تُفرج عن المستوطن قاتل الشهيدة عائشة الرابي

محكمة إسرائيلية تُفرج عن المستوطن قاتل الشهيدة عائشة الرابي

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

المرصد لحكومة اشتية: واردات الأعلاف لوحدها 2 مليار شيكل في ثلاث سنوات

المرصد لحكومة اشتية: واردات الأعلاف لوحدها 2 مليار شيكل في ثلاث سنوات

إعلام معبر (إيرز): المعبر سيكون مغلقاً غداً الثلاثاء والعمل عليه فقط للمرضى

إعلام معبر (إيرز): المعبر سيكون مغلقاً غداً الثلاثاء والعمل عليه فقط للمرضى

محكمة إسرائيلية تُفرج عن المستوطن قاتل الشهيدة عائشة الرابي

محكمة إسرائيلية تُفرج عن المستوطن قاتل الشهيدة عائشة الرابي

شاهد: إسرائيل تبدأ ببناء جدار خرساني على حدود قطاع غزة

شاهد: إسرائيل تبدأ ببناء جدار خرساني على حدود قطاع غزة

رئيس بلدية بيت لحم وأبو سيف يبحثان مشروع بيت لحم عاصمة الثقافة العربية

رئيس بلدية بيت لحم وأبو سيف يبحثان مشروع بيت لحم عاصمة الثقافة العربية

قوات الاحتلال تحتجز فتيين قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

قوات الاحتلال تحتجز فتيين قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

قوات الاحتلال تخطر 15 عائلة في الأغوار الشمالية بالطرد

قوات الاحتلال تخطر 15 عائلة في الأغوار الشمالية بالطرد

شاهد: لحظة استهداف المدفعية الإسرائيلية عناصر من المقاومة وسط القطاع

شاهد: لحظة استهداف المدفعية الإسرائيلية عناصر من المقاومة وسط القطاع

منوعات

وفاة الإعلامية السورية مايا كوجك.. وخطيبها المخرج ينعاها بكلمات مؤثرة

وفاة الإعلامية السورية مايا كوجك.. وخطيبها المخرج ينعاها بكلمات مؤثرة

دينا: تزوجت 9 مرات وفيفي عبده أنقذتني بعدما أقدمت على الانتحار

دينا: تزوجت 9 مرات وفيفي عبده أنقذتني بعدما أقدمت على الانتحار

ما هي العادة التي لازمت فاتن حمامة في رمضان منذ طفولتها حتى الأمومة؟

ما هي العادة التي لازمت فاتن حمامة في رمضان منذ طفولتها حتى الأمومة؟

عمرو أديب يكشف سبب اعتداء أحمد الفيشاوي عليه

عمرو أديب يكشف سبب اعتداء أحمد الفيشاوي عليه

حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام

حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام

الدكتورة خلود تكشف ما تخجل منه في جسدها

الدكتورة خلود تكشف ما تخجل منه في جسدها

ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تضع مولودها الأول

ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تضع مولودها الأول

فيفي عبده &#34;تفقد أعصابها&#34; في أولى حلقات &#34;رامز في الشلال&#34;

فيفي عبده "تفقد أعصابها" في أولى حلقات "رامز في الشلال"

راغب علامة: انتهت علاقتي بأحلام.. وأحمل جنسية أخرى غير اللبنانية

راغب علامة: انتهت علاقتي بأحلام.. وأحمل جنسية أخرى غير اللبنانية

وفاة محسنة توفيق عن عام يُناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض

وفاة محسنة توفيق عن عام يُناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض

عربي

أمير سعودي يدعو إلى مقاطعة المنتجات التركية

أمير سعودي يدعو إلى مقاطعة المنتجات التركية

الحريري: لبنان بَعيد عن الإفلاس

الحريري: لبنان بَعيد عن الإفلاس

داعية كويتي يرد على من يقول إن &#34;الفلسطينيين باعوا أرضهم&#34;

داعية كويتي يرد على من يقول إن "الفلسطينيين باعوا أرضهم"

الصادق المهدي: حزب الأمة لم يشترك بالحكم في ظل نظام البشير

الصادق المهدي: حزب الأمة لم يشترك بالحكم في ظل نظام البشير