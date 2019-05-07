يُطلق 1400 شظية ومداه 160 كلم.. مواصفات صاروخ (بدر 3) الإيراني

رام الله - دنيا الوطنسلطت وسائل إعلام إسرائيلية، الضوء، على صاروخ (بدر 3) الذي استخدمته سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، خلال المواجهة العسكرية الأخيرة، في قطاع غزة.وقال موقع (ديبكا): إن حركة الجهاد الإسلامي، نجحت في عملية إطلاقه من قطاع غزة، بل وتجرأت رغم خطورته، مبينًا أنه تم استخدام الصاروخ للمرة الأولى ضد إسرائيل، والثانية في الشرق الأوسط بعد اليمن، حيث أن مهد الصاروخ من إيران.وأوضح الموقع الاستخباراتي، أن الصاروخ الإيراني استخدم الشهر الماضي في اليمن، وهو صاروخ يحمل رأساً متفجراً بوزن 250 كغ، ويبلغ مداه أكثر من 160 كم، فضلاً عن أن له ميزة أخرى مهمة، وهي أنه لا ينفجر عندما يضرب الهدف، ولكن عندما يكون فوق الهدف بنحو 20 متراً.وأورد (ديبكا)، وفق ما نقل عنه موقع (سبوتنيك)، أن الصاروخ يطلق 1400 شظية، مما يوسع من قدرته على إتلاف المنشآت والمنازل بالقرب من نقطة الانفجار، التي يسقط فيها.يشار إلى أن سرايا القدس، أعلنت مسؤوليتها عن استهداف مدينة عسقلان بصاروخ (بدر 3) المطور لأول مرة، خلال المواجهة الأخيرة بغزة.